Йошкар-Ола, , 00:10 — REGNUM Кинолента «Не Иван, или Как приручить Богатыря» получил главный приз III Международного фестиваля национального кино «Золотое руно». Режиссер картины — уроженец поселка Сернур Денис Шаблий — на своей странице в соцсети поблагодарил всю съемочную группу за сотворенное совместное чудо.

Приз кинофестиваля Золотое руно официальная группа фестиваля vk.com/club60 013 895

Фильм-победитель — это короткометражная лента о судьбе подростка Йывана, которая посвящена межнациональным отношениям.

«Я счастлив, что наш фильм продолжает свой мировой тур, вдохновляя, удивляя и погружая зрителей в марийскую культуру», — подчеркнул режиссер.

Всего в конкурсе приняли участие 543 фильма из 52 регионов России и 11 стран — России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Греции, Азербайджана, Финляндии, Ирана и Казахстана. В шорт-лист вошли 132 киноленты. Призы вручаются в двух категориях — «Золотое руно» и «Малое Золотое руно».

Церемония закрытия кинофестиваля «Золотое Руно» прошла в необычном формате — «межнациональная ярмарка» в Доме народов России в Усадьбе Морозовых.

ИА REGNUM напоминает, фестиваль «Золотое Руно» — это творческий конкурс, который проводится в целях гармонизации национальных и межнациональных отношений, а также укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России. Организаторами фестиваля являются Федеральное агентство по делам национальностей и Автономная некоммерческая организация по поддержке проектов, направленных на укрепление межнационального единства и согласия «Межнациональный Консультационный Клуб».