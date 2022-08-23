Москва, , 23:49 — REGNUM Более 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером во вторник, 23 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Аэропорт «Домодедово» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено два рейса и ещё 14 рейса задерживается, во «Внуково» отменено шесть рейсов и столько же рейсов задержано, в «Шереметьево» задерживается три авиарейса.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.