Челябинск, 23 августа 2022, 23:45 — REGNUM Более пяти тысяч пар обуви, которую незаконно пытались ввезти на территорию России, выявили сотрудники мобильной группы Челябинской таможни, сообщили 23 августа в пресс-службе ведомства.
Груз, следовавший в Екатеринбург, был остановлен в Троицком районе Челябинской области при въезде из Казахстана. Комментируя эту ситуацию, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев уточнил:
При этом более тысячи пар оказались поддельными: на них были незаконно нанесены логотипы таких брендов как Loui Vuitton, Dior, Adidas, Reebok, Nike, Ecco, Puma, Fila, Gucci.
Ущерб правообладатели торговых марок оценили ущерб в десять миллионов рублей. Контрабанда была изъята сотрудниками полиции.
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