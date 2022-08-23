Челябинск, , 23:45 — REGNUM Более пяти тысяч пар обуви, которую незаконно пытались ввезти на территорию России, выявили сотрудники мобильной группы Челябинской таможни, сообщили 23 августа в пресс-службе ведомства.

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Груз, следовавший в Екатеринбург, был остановлен в Троицком районе Челябинской области при въезде из Казахстана. Комментируя эту ситуацию, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев уточнил:

«При проведении таможенного досмотра в фуре обнаружили свыше четырёх тысяч пар обуви без обязательной маркировки».

При этом более тысячи пар оказались поддельными: на них были незаконно нанесены логотипы таких брендов как Loui Vuitton, Dior, Adidas, Reebok, Nike, Ecco, Puma, Fila, Gucci.

Ущерб правообладатели торговых марок оценили ущерб в десять миллионов рублей. Контрабанда была изъята сотрудниками полиции.

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