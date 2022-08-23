Йошкар-Ола, , 23:41 — REGNUM В Марий Эл завершилось формирование трех именных подразделений Марийского резервного батальона для участия в специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В настоящее время в одной из воинских частей подразделения проходят ускоренное обучение личного состава. Батальон формировался в тесном взаимодействии не только с правительством республики, но и с ветеранскими и общественными организациями.

В военных комиссариатах республики продолжается набор на контрактную службу. Неукоснительного соблюдения требуют правила о состоянии здоровья и физической подготовке, а возрастной ценз в 50 лет по заявлению военнослужащего может быть увеличен.

В правительстве напомнили, что военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны РФ, полагается единовременная денежная выплата в размере 200 тыс. рублей. Детям участников спецоперации, поступившим в вузы, указом врио главы региона Юрия Зайцева установлена ежемесячная стипендия 2 тыс. рублей.

Кроме того, участникам спецоперации полагаются увеличенные суточные, дополнительные выплаты за каждые сутки непосредственного участия в активных наступательных действиях, а также за уничтожение и захват военной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы республики провел встречу с участниками специальной военной операции на территории бывш. УССР. Во встрече принимали участие военнослужащие спецподразделений, а также атаман и члены хуторского казачьего общества «Хутор Царевококшайский». Зайцев поделился своим опытом срочной службы и подчеркнул значимость спецоперации. Атаман Максим Кулешов рассказал о своих идеях и замыслах по военно-патриотическому воспитанию молодежи, выразил готовность вплотную заниматься этим направлением.