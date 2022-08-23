Лондон, , 23:21 — REGNUM Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, претендующая на должность премьер-министра, заявила о своей готовности к применению ядерного оружия.

Лиз Трасс Tom Witham

Об этом Трасс заявила 23 августа в ходе выборных выступлений в Бирмингеме.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала Трасс, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в Британии в финал избирательной гонки вышли два кандидата в премьер-министры: глава МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

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