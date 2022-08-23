Москва, , 23:15 — REGNUM Правительство России утвердило перечень программ и мобильных приложений для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и «умные» телевизоры с 2023 года. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Интернет Avantnet.ru

«Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Россия или другие государства — члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2023 году», — говорится в документе.

В список для обязательной предустановки на мобильные гаджеты вошли приложения «Яндекс. Браузер», «Яндекс. Карты», «Яндекс. Диск», 2ГИС, «Почта Mail.ru», «Новости Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «ВКонтакте», «Одноклассники», OK Live, платёжная система Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус Kaspersky Free, книжный сервис «ЛитРес» и каталог приложений AppList.

На компьютеры должны будут предустанавливаться «Яндекс. Браузер», «МойОфис», Kaspersky Free.

В обязательный перечень для телевизоров Smart TV вошли «Яндекс», Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, More TV и Start, приложения Первого канала, НТВ и «Смотрим» (ВГТРК).

В качестве поисковой системы, используемой по умолчанию, утверждена поисковая система «Яндекс».

Уточняется, что распоряжение вступит в силу с 1 января 2023 года.