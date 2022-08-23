Нью-Йорк, США, 23 августа, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Если секретариат ООН настаивает на том, что электричество, вырабатываемое Запорожской АЭС, «принадлежит Киеву», то почему он не придерживается той же логики в отношении нефтяных объектов в Сирии, захваченных американцами, заявил 23 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Отвечая на реплику заместителя генсека ООН Розмари ди Карло о том, что её шеф Антониу Гутерреш «ясно дал понять» — электроэнергия ЗАЭС принадлежит Киеву, Небензя сказал:

«Хотели бы обратить внимание, что мы не слышали подобных слов от секретариата ни в отношении замороженных на Западе российских финансовых активов, ни сирийской нефти, которую разворовывают американские власти, которые незаконно оккупируют часть Сирии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Небензя заявил, что Гутерреш не осудил обстрелов, которым ежедневно бандеровские боевики подвергают Запорожскую АЭС. Не ясно, в чём тогда был смысл поездки генсека ООН во Львов и переговоров с киевским режимом по поводу ситуации на атомной станции.