Дамаск, 23 августа 2022, 23:05 — REGNUM Боевые самолёты Воздушно-космические силы России уничтожили лагерь боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 23 августа на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
Он уточнил, что эти боевики причастны к обстрелам сирийской провинции Идлиб.
В результате удара ВКС уничтожены узел связи, штаб боевиков и склад боеприпасов.
«ВКС России уничтожили лагерь террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причастных к обстрелам населенных пунктов в районах Хан-шейхун и Серакаб провинции Идлиб. Ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов», — сказал Олег Егоров.
Ранее боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили обстрел в Идлибской зоне деэскалации, ранив сирийского военного.
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