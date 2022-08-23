* запрещённая в России организация

Дамаск, 23 августа, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Боевые самолёты Воздушно-космические силы России уничтожили лагерь боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 23 августа на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Он уточнил, что эти боевики причастны к обстрелам сирийской провинции Идлиб.

В результате удара ВКС уничтожены узел связи, штаб боевиков и склад боеприпасов.

«ВКС России уничтожили лагерь террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причастных к обстрелам населенных пунктов в районах Хан-шейхун и Серакаб провинции Идлиб. Ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов», — сказал Олег Егоров.

Ранее боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили обстрел в Идлибской зоне деэскалации, ранив сирийского военного.