Москва, , 22:49 — REGNUM Экономика Европейского союза (ЕС) будет продолжать «сжиматься». Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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«Европейская экономика будет сжиматься. Этого не удастся избежать пока не поменяется политическое руководство», — сказал Колташов.

Однако ни на уровне Евросоюза, ни на уровне отдельных стран, входящих в него, не стоит ожидать быстрой смены политических элит, полагает эксперт. Это, в свою очередь, указывает на то, что кризис в ЕС будет долгосрочным.

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