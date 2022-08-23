Москва, , 22:42 — REGNUM Введение санкций против России стало для Европейского союза (ЕС) сродни экономическому суициду. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для европейской экономики это самоубийство. И этот факт будет обнародоваться чем дальше, тем больше», — сказал Колташов.

По оценке эксперта, шансов выйти из растущей инфляции и сокращающегося потребления и производства у Евросоюза уже нет.

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