Москва, 23 августа 2022, 22:42 — REGNUM Введение санкций против России стало для Европейского союза (ЕС) сродни экономическому суициду. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.
«Для европейской экономики это самоубийство. И этот факт будет обнародоваться чем дальше, тем больше», — сказал Колташов.
По оценке эксперта, шансов выйти из растущей инфляции и сокращающегося потребления и производства у Евросоюза уже нет.
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