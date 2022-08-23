Москва, 23 августа, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Введение санкций против России стало для Европейского союза (ЕС) сродни экономическому суициду. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Для европейской экономики это самоубийство. И этот факт будет обнародоваться чем дальше, тем больше», — сказал Колташов.

По оценке эксперта, шансов выйти из растущей инфляции и сокращающегося потребления и производства у Евросоюза уже нет.