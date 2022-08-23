Киев, 23 августа 2022, 22:36 — REGNUM Руководство Пакистана призывает своих сограждан покинуть территорию бывшей УССР, где ВС РФ проводят спецоперацию. Об этом сообщает 23 августа посольство Пакистана в Киеве.
Ранее американские власти опубликовали аналогичное заявление.
Проблема в том, отмечал Госдеп США, что на этой территории есть риск сильного ухудшения ситуации, причём «без предупреждения».
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