Киев, 23 августа, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Руководство Пакистана призывает своих сограждан покинуть территорию бывшей УССР, где ВС РФ проводят спецоперацию. Об этом сообщает 23 августа посольство Пакистана в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На территории б. УССР

Ранее американские власти опубликовали аналогичное заявление.

Проблема в том, отмечал Госдеп США, что на этой территории есть риск сильного ухудшения ситуации, причём «без предупреждения».