Власти Пакистана призвали граждан уезжать с территории б. УССР
Киев, 23 августа, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Руководство Пакистана призывает своих сограждан покинуть территорию бывшей УССР, где ВС РФ проводят спецоперацию. Об этом сообщает 23 августа посольство Пакистана в Киеве.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
На территории б. УССР
Ранее американские власти опубликовали аналогичное заявление.
Проблема в том, отмечал Госдеп США, что на этой территории есть риск сильного ухудшения ситуации, причём «без предупреждения».