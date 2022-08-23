Москва, 23 августа, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Министерство финансов России направило Киеву ответную ноту по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба российского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

«Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника, — с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Напомним, соглашение между Москвой и Киевом об избежании двойного налогообложения было подписано в 1995 году и действовало с 2000 года. В мае текущего года законодательный орган киевского террористического режима проголосовала за выход из соглашения, а в июне Киев официально уведомил Москву о его денонсации.