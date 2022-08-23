Москва, 23 августа, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В морских портах остаётся заблокированными 51 иностранное судно, сообщает 23 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

George Chernilevsky Порт Одессы

Отмечено, что по-прежнему сохраняется опасность морских мин, выставленных боевиками ВСУ.

«В шести портах остаются заблокированными 51 иностранное судно из 14 государств.

В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна» с 1 августа 2022 г. из портов бывшей УССР обеспечен выход 33 сухогрузов (в том числе 19 заблокированных), вывезено 698 500 тонн продовольствия (в том числе: 492 763 тонны кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 79 172 тонны пшеницы, 2914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тонн сахарной свеклы).

Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря морских мин ВСУ вдоль побережья причерноморских государств», — отмечает Межведомственный координационный штаб.