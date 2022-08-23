Москва, , 22:21 — REGNUM Евросоюз сам обрек себя на экономический кризис, введя санкции против России. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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Рост цен на энергоресурсы в ЕС и рекордная за всю историю экономического союза инфляция являются следствием антироссийских санкций, убежден собеседник ИА REGNUM.

«Нужно предполагать дальнейший рост цен на электроэнергию. Он уже происходит. Только за июль цены на электроэнергию для потребителей поднялись в два раза. Будут очень всякие цены на электроэнергию. Это цена, которую придется Евросоюзу платить за санкции», — сказал Колташов.

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