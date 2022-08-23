Москва, , 22:17 — REGNUM Необходимо координировать действия федеральных и региональных сил и средств по локализации и ликвидации пожаров в Рязанской и Нижегородской областях, где складывается наиболее сложная обстановка в центральной части России. Механизмы координации разработали в ходе первого заседания правительственной комиссии по ликвидации пожаров, которое провел вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Лесной пожар Пресс-служба правительства Марий Эл

Ведомствам поручено оперативно сформировать свод данных об обстановке в проблемных регионах, который будет включать информацию о площади пожаров, протяженности активной кромки возгорания, количестве и схеме расположения задействованных в тушении ресурсов, а также приоритетных направлениях работы на предстоящие сутки. Информация будет доведена до Минприроды России, которое осуществляет мониторинг распространения огня.

К следующему заседанию федеральные и региональные органы власти должны представить предложения по необходимому количеству человеческих и технических ресурсов для эффективной локализации пожаров в кратчайшие сроки.

Григоренко уточнил, что заседания будут проводиться до стабилизации ситуации в проблемных регионах.

Также в план работы комиссии будут включать прогноз лесопожарной обстановки в других регионах Центральной части России.

Сейчас площадь пожара в Рязанской области превышает 9 тыс. га, в ликвидации пожара принимают участие 9,2 тыс. человек и 1.7 тыс. единиц техники с учетом 17 воздушных судов. Значительная часть людей и оборудования привлечены из других регионов России, а также предоставлены правительством Москвы.

В нижегородских лесах площадь пожара составляет 6,8 тыс. га, к тушению привлечены 951 человек и 202 единицы техники.

В обоих регионах уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию повышен до регионального. Работа по локализации пожаров осложняется аномально жаркой погодой, отсутствием дождя и сильным ветром. Однако, по данным МЧС России, авиации удается сбивать верховые пожары и сдерживать переход огня на населенные пункты. Сейчас угрозы для жилых домов и хозяйственных объектов нет.

В ряде населенных пунктов Московской области, в районах Москвы и Нижнего Новгорода наблюдается задымленность.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров была создана по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина 23 августа. Её возглавил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Также в состав комиссии вошли глава Минприроды Александр Козлов, замглавы МЧС России Виктор Яцуценко, замначальника главного штаба Сухопутных войск Минобороны Альберт Будышкин, замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский, замруководителя Росгидромета Владимир Соколов, заммэра Москвы Петр Бирюков, зампред правительства Московской области Роман Каратаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков

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