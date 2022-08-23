Москва, 23 августа, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Европа может столкнуться с тем, что зимой газ на спотовом рынке будет стоить 6 тыс. долларов за тысячу кубических метров. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 23 августа сделал экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По мнению эксперта, власти Германии заняли такую позиции, что им неизбежно придется страдать от дефицита голубого топлива в зимний период.

«Осенью цена на газ может подняться до 4 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это пиковые величины, а дальше и 5 тыс. долларов, и 6 тыс. долларов за тысячу кубометров зимой вполне возможны», — сказал Колташов.