Путин главе «ВЭБ. РФ» о планах расширять производство: «И слава Богу!»
Москва, 23 августа, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Ряд вопросов, касающихся российской экономики, обсудил 23 августа президент РФ Владимир Путин с председателем госкорпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорем Шуваловым.
Говоря о выполнении задач корпорации в условиях западных санкций, Шувалов сказал, что «пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и с нашими клиентами». В итоге удалось выстроить «взаимодействие с российскими, с некоторыми зарубежными банками и с нашими клиентами».
Говоря о проектах новой промышленности, глава госкорпорации отметил, что сейчас «совершенно другие потребности, например в нашей авиационной технике».
— Рынок требует производства в таком объёме авиационной техники, что нам придётся расширять возможности существующих предприятий, — сказал Шувалов.
— И слава богу, — прокомментировал президент.