Москва, , 22:09 — REGNUM С начала специальной военной операции в Россию с территории бывшей УССР эвакуировано свыше 3,6 млн человек, сообщает 23 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Эвакуация гражданских Никита Третьяков © ИА REGNUM

Отмечено, что киевский режим продолжает препятствовать эвакуации мирного населения из опасных районов.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов бывшей УССР и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 31 576 человек, в том числе 5526 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 604 987 человек, из которых 576 127 детей.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 609 467 автомобилей, в том числе за сутки — 7793», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

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