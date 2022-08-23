Москва, , 22:03 — REGNUM Тот факт, что хранилища газа в Германии заполнены уже на 80% едва ли можно назвать большим достижением. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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«Заполнение газовых хранилищ Германии на 80% едва ли можно назвать большим достижением. В том смысле что газовые хранилища должны дополнять основное потребление, они должны подстраховывать на пиках потребления природного газа», — сказал эксперт.

По его словам, на всю зиму Германии этих запасов не хватит и ей все равно придется докупать газ во время зимы.

«Заполненность на 80% не значит, что Германия на 80% готова к зиме — Германия нуждается в постоянном потоке газа, а газовые хранилища призваны сглаживать трудности», — отметил Колташов.

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