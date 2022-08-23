23 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:06 — REGNUM Пентагон отправляет киевскому режиму новое оружие и оборудование, которое позволит армии осуществлять атаки с более близких расстояний, сообщает Washingon Post, и объясняет, что чиновники Киева открыто обсуждают наступление на освобожденный Россией Херсон, однако у режима нет требуемого количества войск, бронетехники и оружия для ближнего боя.

Бывшая УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Последний военный пакет Вашингтона на $800 млн, о котором было объявлено 19 августа, включает 40 миностойких автомобилей, а также легкие гаубицы. Помимо этого США снабдят киевский режим безоткатными орудиями с дальностью стрельбы в несколько сотен метров и ракетными пусковыми установками с дальностью стрельбы менее пяти километров.

HIMARS Defense. gov

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Лобовые атаки на превосходящие силы не имеют смысла. Нужно действовать по типу «бей и беги». Настойчивость и терпение победят», — считает vmax02rider.

«Мы все должны сделать пару шагов назад и несколько глубоких вдохов. НАТО не хочет воевать с Россией. Россия не хочет воевать с НАТО. [Территория б. УССР] не стоит того, чтобы из-за нее развязывать ядерную войну. Любая помощь, которую Соединенные Штаты оказывают [киевскому режиму], должна быть направлена не на полное уничтожение России, а на переговоры о мирном урегулировании. Я уже говорил, что [территория б. УССР] не стоит того, чтобы из-за нее развязывать ядерную войну?» — пишет DefensorFortis.

«Интересно, но то, что [киевский режим] получает много оборудования, которое не предназначено для дальнего использования, мало что значит. [Киев] всё еще просит и получает дальнобойные гаубицы, ракетные установки, беспилотники и боеприпасы. Они также просили и получают бронетехнику. Однако часть оборудования, поставляемого на территории [б. УССР], является излишками, оставшимися от других стран, или вооружением, которое снимается с производства. Это похоже на акцию по сбору консервов, когда люди отдают все банки с продуктами, которые они никогда не съедят или срок годности которых истек», — рассуждает AmericanPie2020.

«Да, Пентагон устраивает распродажу и отдает лишнее оружие [киевскому режиму]», — соглашается I am Briam.

«Я несколько скептически отношусь к тому, что [Киев] действительн намерен предпринять контрнаступление на Херсон. Зачем телеграфировать о своих намерениях? Возможно, это ложная цель, чтобы дать им возможность организовать контрнаступление в другом месте», — указывает wmw4.

Брошенная база ВСУ под Херсоном Цитата из видео «Брошенная база ВСУ под Херсоном»

«Я считаю, что многие американцы страдают от иллюзий насчет [киевского режима]. Я не удивлюсь, если через 100 лет мы узнаем, что армейский спецназ и британские SAS никогда не покидали [территорию б. УССР]. Нам нужно найти способ выпутаться из этой ситуации и при этом позволить и [Киеву], и России сохранить лицо», — подчеркивает henry Whitworth.

«Откуда берутся все эти деньги для [Киева]? Мне это кажется черной дырой. Возможно, нам следует переоценить, насколько эффективно все это оружие для [киевского режима]. Если нам говорят, что [Киев] всегда на грани победы, то почему ему всегда нужно еще несколько единиц оружия?» — размышляет Alt-CTR.

«$40 миллиардов — это мелочь для США», — отвечает pjohn3.

«Может быть, вы правы. Но если мы откроем чековую книжку США для [киевского режима]… то можно задаться вопросом — а как насчет погашения студенческих кредитов или всеобщего здравоохранения для самих американцев? Это все не имеет значения, потому что Россия всё еще удерживает территории на другом конце света?» — спорит Alt-CTR.

Ранее корреспондент Александр Коц в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что эффективность контрнаступления [киевского режима] на освобожденный Россией Херсон кажется весьма сомнительной. По его словам, вся территория перед Херсоном представлена степной местностью. Поэтому в случае наступления армия [бандеровского режима] будет очень уязвима. Все это наводит на мысль, что Киев специально пытается отвлечь внимание России и готовится нанести удар в другом месте.

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