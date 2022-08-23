Москва, , 22:00 — REGNUM Боевики киевского режима осуществляют провокации с целью вызвать ответный огонь Вооруженных Сил России по зданиям образовательных учреждений, сообщает 23 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Один из таких случаев отмечен в Харьковской области.

«В поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы (ул. 18 сентября) размещен личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории — большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по уже отработанному сценарию с освещением в западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах объектов гражданской инфраструктуры», — указано в сообщении Межведомственного координационного штаба.

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