Рим, 23 августа, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Италия должна поддерживать Киев в его противодействии России, иначе «следующими можем оказаться мы», заявил 23 августа глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

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Поддержка киевского режима — это «защита всех нас и защита наших границ», добавил он.

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий с оружием, причем властинеоднократнопытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.