Ижевск, 23 августа, 2022, 21:53 — ИА Регнум. 25 августа в обращение выйдет почтовая марка «Ижевск — город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

пресс-служба Почты России Марка Ижевск город трудовой доблести

На марке изображены фрагменты памятника оружейникам Удмуртии, который посвящен подросткам, работавшим вместо взрослых на заводах республики в годы Великой Отечественной войны.

В этот же день состоится церемония специального гашения марки почтовым штемпелем, что придаст ей коллекционную ценность. Мероприятие пройдет в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова.

После этого все желающие смогут приобрести марку, украшенную оттиском штемпеля, в музее или в Центральном отделении почты в Ижевске на улице Кирова, 116.

Как сообщало ИА REGNUM, 547 тыс. голосов было собрано в поддержку инициативы о присвоении Ижевску звания «Город трудовой доблести». 2 июня на совещании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин поддержал присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести» в числе 20 городов России.

К осени в Ижевске в Сквере Победы будет установлена 17-метровая стела в честь присвоения городу почётного звания.

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