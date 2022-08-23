Москва, 23 августа, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Боевики ВСУ продолжают прикрываться мирным населением и гражданскими объектами, а также минируют населенные пункты, сообщает 23 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечены новые факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями гражданских объектов населенных пунктов в военных целях:

«В Великой Балке Одесской области на территории школы (ул. Центральная) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, на крыше учебного учреждения размещена зенитная установка, по периметру выставлены блокпосты, подход к зданию заминирован, но местное население об этом не предупреждено;

в Нерубайском Одесской области в школе дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась;

в Знобь-Новгородском Сумской области в школе (ул. Школьная) боевики… оборудовали опорный пункт, разместили крупнокалиберные пулеметы;

в Харькове в подвальных помещениях жилого многоэтажного дома (просп. Победы) подразделения ВСУ разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита».