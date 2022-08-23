Рига, 23 августа 2022, 21:52 — REGNUM Скульптуры памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков разрушены в ходе демонтажа 23 августа, сообщает Delfi.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия
Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия
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Уточняется, что «демонтированы все три крупные фигуры мемориального ансамбля, изображающего солдат Советской армии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении властей Риги, которые организовали разрушение советского памятника.

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