Москва, 23 августа, 2022, 21:47 — ИА Регнум. На протяжении длительного периода инфляция на территории стран Европейского союза (ЕС) будет оставаться на высоком уровне. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 23 августа сделал экономист Василий Колташов.

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«Евросоюз будет еще долго оставаться одним из главных международных генераторов инфляции. Высокие цены — это то, что стоит ожидать на внутреннем рынке Евросоюза», — сказал Колташов.

В то же время собеседник ИА REGNUM не исключил, что энергетический кризис и падение качества жизни на территории ЕС приведет к смене власти в ряде стран, которые входят в этот экономический союз. В таком случае отношения Евросоюза и России нормализуются, что приведет к стабилизации ситуации в экономике.