Краснодар, 23 августа, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В День знаний в Краснодаре распахнёт двери школа, рассчитанная на 1,5 тыс. мест. Об этом 23 августа в своём телеграм-канале написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Образовательное учреждение откроется на улице Автолюбителей и станет долгожданным событием для жителей кубанской столицы.

«Это первое такое большое и просторное учебное заведение в этой части города. В одну смену его будут посещать 1,5 тыс. ребят. Школа получилась действительно современная и многофункциональная», — уточнил Кондратьев.

В школе оборудован актовый зал, кабинет робототехники, четыре спортзала. Предусмотрены отдельные кабинеты труда для мальчиков и домоводства — для девочек.