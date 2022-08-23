Вашингтон, 23 августа, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Пятилетняя девочка-эмигрантка утонула, пытаясь переплыть реку Рио-Гранде, чтобы попасть в США, сообщает 23 августа Associated Press со ссылкой на национальный институт миграции Мексики.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Ребенок пытался переплыть реку вместе с матерью, однако девочку унесло течением. Сообщается, что эмигрантки были выходцами из Центральной Америки, однако не уточняется, из какой именно страны они прибыли.

Мать рассказала спасателям, что не смогла удержать дочь из-за сильного течения. Тело ребенка было найдено ниже по реке недалеко от границы Эль-Пасо, штат Техас.

Отметим, что это не первый несчастный случай с детьми-эмигрантами. За последние полтора года родители из стран Латинской Америки начали все чаще отправлять детей в одиночку в США, где законы позволяют несовершеннолетним оставаться в стране, даже если у них нет визы. Родители надеются, что их дети смогут получить лучшую жизнь в Соединённых Штатах, однако путь до границы оказывается крайне опасным и не всем удается его пройти.