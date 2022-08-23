Лондон, 23 августа, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $100 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 23 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 20:55 мск, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,8% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $100,16 за баррель.

В последний раз нефть данной марки торговалась выше $100 за баррель 12 августа текущего года.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) также подорожали на 3,8% — до $93,86 за баррель.