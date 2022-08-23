Севастополь, 23 августа, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат, летевший к Севастополю, уничтожен возле мыса Херсонес, сообщил вечером 23 августа губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Он уточнил, что БПЛА был сбит над морем.

«Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет», — написал Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя также сообщал об уничтожении над морем недалеко от города ещё одного беспилотника.