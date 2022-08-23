Рим, 23 августа, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Расходы учреждений общественного питания в Италии за год утроились, сообщили 23 августа в профильной бизнес-ассоциации Fipe.

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Средние стандартные объемы энергии (10 тысяч киловатт-часов) в июле 2021 года обходились в 2300 евро, год спустя — в 6900 евро.

Аналогичным образом выросла и стоимость других видов энергии, отметили эксперты.

Если правительство не начнет помогать бизнесу и ограничивать рост цен, могут закрыться 10% предприятий, будут потеряны 250 тысяч рабочих мест, подсчитали в свою очередь в бизнес-ассоциации Confesercenti.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.