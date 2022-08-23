Тюмень, 23 августа, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Губернаторы Тюменской области и ЯНАО попали в санкционные списки Канады. Их опубликовало РИА Новости.

Admtyumen.ru Александр Моор

Ранее тюменский губернатор Александр Моор и ямальский Дмитрий Артюхов были внесены в санкционные списки Великобритании.

«Снова в хорошей компании», — отреагировал на попадание в очередной санкционный список Александр Моор.

Отметим, что из уральских губернаторов в санкционном списке Канады также числятся главы Свердловской области Евгений Куйвашев и Челябинской области Алексей Текслер.

Власти Канады ввели новые санкции против России, в список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие. Об этом 23 августа заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.