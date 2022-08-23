Рим, 23 августа, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Италия продолжит поддерживать киевский режим, заявил 23 августа уходящий премьер-министр страны Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

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Поддерживать предполагается «территориальную целостность страны, ее независимость и демократию», отметил Драги.

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий с оружием, причем несколько раз власти пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.

25 сентября в Италии пройдут досрочные парламентские выборы.