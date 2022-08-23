Донецк, , 21:32 — REGNUM За последние сутки в боях с нацистами погибли шестеро бойцов Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, сообщает 23 августа Telegram-канал Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Народная милиция ДНР уточняет, что за сутки погибли шестеро военнослужащих, еще 12 получили ранения.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость шесть защитников Донецкой Народной Республики погибли, двенадцать получили ранения», — указано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

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