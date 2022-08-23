Донецк, 23 августа, 2022, 21:32 — ИА Регнум. За последние сутки в боях с нацистами погибли шестеро бойцов Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, сообщает 23 августа Telegram-канал Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Народная милиция ДНР уточняет, что за сутки погибли шестеро военнослужащих, еще 12 получили ранения.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость шесть защитников Донецкой Народной Республики погибли, двенадцать получили ранения», — указано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.