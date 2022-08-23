Даллас, США, 23 августа, 2022, 21:52 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб во время наводнения в американском штате Даллас, сообщает 23 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сильные ливни обрушились на штат 21 августа, затопив дороги и создав сильные течения. В результате непогоды погибла 60-летняя американка, чей автомобиль был унесен потоком воды по дороге.

Отмечается, что количество выпавших осадков превысило прогнозы. Согласно данным службы водоснабжения Далласа, в отдельных районах штата выпало более 38 сантиметров осадков.