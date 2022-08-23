Киев, , 21:27 — REGNUM За убийство журналистки Дарьи Дугиной киевский режим ответственности не несёт, заявил 23 августа Владимир Зеленский по итогам «Крымской платформы».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Москвы о том, что СБУ организовала убийство Дугиной, Зеленский сказал: «Это точно не наша ответственность».

Сославшись на то, что Дугина не является гражданкой «нашей страны», Зеленский сказал: «Она нас не интересует». Ещё одним аргументом Зеленского было то, что убийство произошло не на территории б. УССР.

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