Москва, 23 августа 2022, 21:21 — REGNUM На протяжении последующих нескольких лет вероятность снижения цен на энергоресурсы в Европейском союзе (ЕС) кажется маловероятной. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза

«В ближайшие несколько лет снижение цен на энергоресурсы, электричество, природный газ в Евросоюзе едва ли возможны», — сказал Колташов.

Причина состоит в том, что политика ЕС на протяжении длительного времени состояла в том, чтобы сохранять нулевую ставку при кредитовании коммерческих структур.

«Сейчас она составляет 0,5% и её будут повышать. Но инфляция в ЕС все равно будет оставаться высокой», — отметил эксперт.

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