Москва, 23 августа, 2022, 21:21 — ИА Регнум. На протяжении последующих нескольких лет вероятность снижения цен на энергоресурсы в Европейском союзе (ЕС) кажется маловероятной. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Флаг Евросоюза

«В ближайшие несколько лет снижение цен на энергоресурсы, электричество, природный газ в Евросоюзе едва ли возможны», — сказал Колташов.

Причина состоит в том, что политика ЕС на протяжении длительного времени состояла в том, чтобы сохранять нулевую ставку при кредитовании коммерческих структур.

«Сейчас она составляет 0,5% и её будут повышать. Но инфляция в ЕС все равно будет оставаться высокой», — отметил эксперт.