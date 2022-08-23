Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Национальное управление архивов и документации (NARA) США в январе 2022 года вывезло более 700 страниц секретных документов из поместья экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает 23 августа The Hill.

Трамп

Новость об этом появилась в американских СМИ спустя день после того, как стало известно, что во время рейда в августе ФБР изъяло из поместья Трампа не менее 300 секретных документов.

Сообщается, что после ухода Трампа из Белого дома сотрудники NARA вывезли из его поместья Мар-а-Лаго 15 коробок, в которых находилось порядка 100 файлов, которые должны были быть переданы в Национальный архив.

Трамп подтвердил, что сотрудничал с NARA и организовал «транспортировку ящиков с президентскими документами» в соответствии с законодательством США. Однако издание отмечает, что, согласно изученной переписке Трампа, юридическая команда экс-президента в течение нескольких месяцев пыталась помешать ФБР и NARA изучить документы, чтобы оценить их потенциальную ценность для национальной безопасности.

В ходе изучения переписки между командой Трампа и регулятором СМИ выяснили, что среди изъятых материалов были документы «самого высокого уровня секретности, включая материалы Программы специального доступа (SAP)».