23 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым «любыми средствами».

Мирослава Романенко, , 21:41 — REGNUM Владимир Зеленский намерен «вернуть» Крым «любыми средствами». Соответствующее заявление он сделал 23 августа на так называемом саммите Крымская платформа.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зеленский намерен вернуть полуостров «любыми средствами», которые киевский режим сочтет нужными, «не советуясь с другими странами», уточнил он.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Крым восемь лет назад уже вернули и его больше не нужно никуда возвращать — Крым дома. Иные добавили, что киевский режим вскоре также вернет России и Николаев, а также Одессу и другие регионы.

«Володя, когда уже новые шутки подъедут?» — с сарказмом поинтересовался «Кар Карыч».

«Пусть хотя бы с Херсона начнут», — не без иронии добавил один из участников обсуждения.

«Мы вернём Крым любыми средствами, даже если для этого придется войти в состав России», — Зеленский», — шутит Los Z.

«Как голодранцы планируют вернуть себе то, что даже содержать самостоятельно не могут?» — в недоумении Roman.

«Мы освободим [территорию бывшей УССР] от бандеровского нацизма любыми средствами, которые сочтем правильными!» — продолжил Юрий А.

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так вернули Крым уже в родную гавань», — с сарказмом написал Andrey.

«Вернуть-то конечно не вернут, но вот нагадят же черти», — выразила опасение Anastasiya.

«Крым они давно вернули, недавно вот вернули Херсон, очередь за Николаевом, а там и Одессу должны вернуть», — пишет Николай В.

«Отберите у него уже наркотики», — иронизирует Наталья.

«Ну вот смотрите, Херсон уже почти вернул себе Крым. Скоро и Киев вернёт…» — с юмором добавила Наталья.

«Сами-то крымчане захотят? Зеля, ты их спросил?» — поинтересовалась Татьяна С.

«Клоуном был, клоуном остался», — прокомментировал «Не Розовые очки».

«Зеля, вы уже вернули Крым! Теперь верните все остальное», — призвала Евгения.

«Вечные возвращатели, уже 8 лет прошло», — отметил «Сталин».

«А хочет ли Крым обратно?» — спросила Polina.

«Во как! А у взрослых надо разрешение спрашивать», — смеется Олеся.

«Тут все предельно просто. Киев входит в состав России, Зеля смело говорит, что Крым — наш. Вот и все», — иронизирует Ольга Васильевна.

«Крым он вернул… Донецк, Луганск, Мариуполь… осталось по списку Харьков, Николаев, Одесса…» — с сарказмом написала Telega.

«Закусывать надо!» — смеется Владислав.

«По ходу, такими темпами он через полгода уже и Киев возвращать будет», — с юмором пишет Vladimir S.

«Это называется смещение акцентов. Когда сплошные зрады (неудачи — М. Р.) — надо создать видимость перемог (побед — М. Р.). Там уже на Николаев наступление, а этот на Крым пару десятков БПЛА бессмысленно угробил. Черт цирковой», — отреагировал Олег В.

«А ему не нужны люди, ему нужна территория Крыма для своих хозяев. Как верный пёс хочет принести им в пасти своей… Да и на остальной [территории бывшей УССР] ему люди не особо нужны. Главное — угодить хозяевам», — подытожил Tarkh.