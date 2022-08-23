Вена, 23 августа, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В ближайшие дни может состояться визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, передаёт 23 августа ВВС.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

Он уточнил, что может приехать с коллегами в город Энергодар на АЭС «в течение дней, а не недель». Вопрос о маршруте своего визита он не прояснил, сказав только, что следует «оставить в стороне» этот нюанс как не самый важный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия пригласила Гросси приехать на освобождённую от бандеровских боевиков ЗАЭС, которую ВСУ ежедневно обстреливают.

Визит необходим, тем более что Запад спекулирует на тему «ядерной опасности», существующей исключительно по вине киевского режима, который хочет, чтобы Гросси заехал на станцию «через Киев».