Рим, , 21:14 — REGNUM Партия «Братья Италии» настаивает на введении института прямых выборов президента страны, это поможет увеличить уровень народовластия, заявила 23 августа лидер партии Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

Как сообщалось ранее, в предвыборной программе правых партий Италии есть пункт о переходе на всенародные выборы формального главы государства (реальных полномочий больше у премьер-министра) через внесение поправок в Конституцию. Сейчас президента Италии избирают депутаты обеих палат парламента и представители регионов.

Правые считают, что возможности граждан оказывать прямое влияние на политику страны должны быть расширены. Либералы в свою очередь обвиняют их в желании «нарушить конституцию» для получения полноты власти.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.