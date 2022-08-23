Ижевск, , 21:11 — REGNUM В Удмуртии задержали подозреваемого в незаконной рубке леса. Ущерб от его действий оценивается в 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

Вырубка леса в Удмуртии пресс-служба управления МВД по Удмуртии

В августе полицейские получили сообщение о вырубке деревьев в Дебесском лесничестве. «Черные лесорубы» незаконно вырубили 29 кубометров сырорастущих хвойных деревьев. Ущерб лесному фонду составил 806 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый — 27-летний местный житель. Установлено, что добытую древесину он собирался вывезти и сдать на перерабатывающее предприятие. Полицейские обнаружили и изъяли у мужчины две бензопилы.

Также была установлена причастность подозреваемого к вырубке деревьев в марте текущего года в том же лесничестве. Ту партию древесины мужчина сдал на переработку. Ущерб лесному фонду оценивается в 900 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. За данное преступление наказание может составить до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в период с января по июль выявлено 64 факта незаконной рубки леса. Установленная сумма ущерба по уголовным делам составила более 20 млн рублей. Было зафиксировано семь фактов контрабанды древесины на общую сумму около 11 млн рублей.

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