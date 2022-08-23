Рим, 23 августа, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Закон не должен уравнивать тех граждан, которые не хотят работать, и тех, которые не могут, заявила 23 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Quirinale.it Джорджа Мелони

Мелони вновь призвала к отмене так называемого пособия по гражданству (по бедности), введённого в 2019 году по инициативе популистов.

В настоящее время граждане страны с доходом менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на жилье, если требуется) могут получать от государства «разницу». Получателями пособия является более миллиона семей.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.