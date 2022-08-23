Москва, 23 августа, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Владимиру Зеленскому пора запомнить, что Крым входит в состав России с 2014 года. И любые попытки силового вторжения на полуостров будут пресечены. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 23 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя заявление главы киевского режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Это заявление не несёт в себе никаких оснований. И направлено в том числе на срыв туристического сезона в Крыму. Чтобы запугать туристов и они побаивались ехать на полуостров, читая новости. Зеленский хочет новый прорыв, его на это настраивают уже США, а не Великобритания. А им нужно отыграть американскую карту, чтобы сохранить те свои достижения в чистке [хозяев киевского режима], которая на сегодняшний момент имеется», — считает собеседник ИА REGNUM.

«Крым надёжно прикрыт системами ПВО. Нет сомнений, что любую пролетевшую на полуостров муху хлопнут мухобойкой», — добавил Антон Бредихин.

Ранее Зеленский заявил, что он собирается «вернуть» Крым «любыми средствами», не спрашивая совета у других стран.