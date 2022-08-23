Берлин, 23 августа, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии не рекомендует гражданам ФРГ посещать бывшую УССР, а тем, кто уже находится там, советуют покинуть эту территорию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

Об этом сообщается в заявлении МИД ФРГ, опубликованном 23 августа.

«Даны предостережения против поездок в бывш. УССР. Гражданам Германии настоятельно рекомендуем покинуть эту страну», — указано в сообщении министерства иностранных дел ФРГ.

Ранее с аналогичным заявлением выступил Госдеп США, который призвал сограждан срочно покинуть территории, подконтрольные киевскому режиму из-за вероятной активизации боевых действий, а также указал, что ситуация с безопасностью на этой территории крайне нестабильна и может резко ухудшиться.